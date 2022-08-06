В Кандалакше пьяная девушка устроила серьезное ДТП с автокраном

В ДТП девушка получила травмы, ее обслужили амбулаторно. Фото: ОГИБДД Кандалакши

31 июля в Кандалакше произошло ДТП, виновником которого стала пьяная 24-летняя девушка. Авария случилась на улице Новой, 12.

- Водитель Chevrolet Lacetti не справилась с управлением, из-за чего съехала с дороги и въехала в автокран, стоящий на обочине. Сотрудники ДПС установили, что автолюбительница управляла машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Результат процедуры освидетельствования показал 0,466 мг./л. выдыхаемого воздуха, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В ДТП девушка получила травмы, ее обслужили амбулаторно. В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Северянке грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет.

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