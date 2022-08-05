На выходных в Мурманской области ожидаются сильные дожди и ветер

7 августа местами сохранится сильный порывистый ветер, а 8 августа циклон сместится в Баренцево море, интенсивность осадков уменьшится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области погода становится все более капризной. На выходных наш регион будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов и циклона, смещающегося с Центральной Европы на Кольский полуостров.

- 6 августа ожидается временами дождь, местами сильный. Ночью в отдельных районах грозы. Ветер южный, на северо-западе северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +19+24, на северо-западе +11+16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

7 августа местами сохранится сильный порывистый ветер, а 8 августа циклон сместится в Баренцево море, интенсивность осадков уменьшится.

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