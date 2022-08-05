В Полярном неизвестные раскидали отраву для собак

Владельцев животных в Полярном предупреждают о разбросанной в городе отраве для собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцев животных в Полярном предупреждают о разбросанной в городе отраве для собак.

- Под прицел попали улицы Видяева, Красный Горн, Героев Тумана. Возможно, еще какие-то улицы. Несколько домашних собак умерли, еще нескольких успели откачать. Если увидите у вашего питомца недомогание, срочно обращайтесь в ветеринарные учреждения, - пишут в группе "Подслушано в Полярном №1" (18+).

Напомним: в Апатитах неизвестные покалечили бездомную собаку. Животному нанесли колотые раны в районе холки и головы.

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