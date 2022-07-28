В Апатитах неизвестные покалечили бездомную собаку

Очевидцев произошедшего просят откликнуться. Фото: vk.com/club163710773

В Апатитах волонтеры сообщили о собачьей беде - бездомного пса покалечили неизвестные.

- Пострадала дворовая собака, возможно, от человеческих рук. Ей нанесли колотые раны в районе холки и головы. Собака уворачивалась, из-за чего повреждено нижнее веко на левом глазу, - сообщили в Мини-приюте для животных "Дача".

Очевидцев произошедшего просят откликнуться. Волонтеры хотят привлечь виновного к ответственности. Информацию можно передать Лолите Кремлевой.

Напомним: в Полярных Зорях спасают лабрадора с ножевым ранением. Волонтеры просят помочь собрать деньги на операцию и переезд для бедолаги.

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