10 августа в Мурманске заработает уличное освещение

С приходом последнего летнего месяца в Мурманске становится все темнее по вечерам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С приходом последнего летнего месяца в Мурманске становится все темнее по вечерам. С 10 августа в городе зажгут фонари - пока что их включат на несколько часов в сутки (с 23.20 до 02.00).

Затем уличное освещение будет работать все дольше. К началу сентября фонари будут освещать путь с 20.50 до 04.35. С 1 октября - с 18.30 до 06.40.

Напомним: в 2022 году в Мурманске украсят художественной подсветкой 45 зданий. Также на 40 домах появятся муралы.

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