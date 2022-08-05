Поджигатель здания правительства Мурманской области пытался обжаловать приговор

Приговор оставлен без изменения. Фото: Скриншот видео

В Мурманске защитник молодого человека, который совершил поджог в здании регионального правительства, подал апелляционную жалобу в Мурманский областной суд, требуя пересмотреть приговор суда первой инстанции.

Ранее северянина осудили по части 3 ст. 30, части 2 ст. 167 УК РФ, приговорив к принудительным работам на 1 год и 9 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

- В сентябре 2021 года молодой человек приехал из Мончегорска в Мурманск, остановился в хостеле. Через несколько дней он изготовил несколько «коктейлей Молотова». Следующей ночью, взяв рюкзак с заготовками, он направился к зданию правительства Мурманской области. Подойдя к центральному входу, на расстоянии 3-5 метров он поджег и кинул два «коктейля» во входную дверь, из-за чего она загорелась. В этот момент, увидев охранника, северянин убежал с места происшествия, выкинув по пути к железнодорожному вокзалу третий «коктейль». На следующий день злоумышленник уехал Мончегорск, а о совершенном преступлении рассказал друзьям в соцсетях, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Апелляционная инстанция Мурманского областного суда, изучив доводы апелляции, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным. Приговор оставлен без изменения.

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