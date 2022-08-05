Семейная пара из Снежногорска украла бытовую технику из квартиры местного жителя

Мужчину ограбила семейная пара, которая утащила с собой телевизор, кофеварку, планшетный компьютер и мобильный телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний житель Снежногорска остался без бытовой техники. Мужчину ограбила семейная пара, которая утащила с собой телевизор, кофеварку, планшетный компьютер и мобильный телефон. Ущерб составил 21 тысячу рублей.

Полицейские осмотрели квартиру и обнаружили, что на входной двери взломан замок. С места сняли следы пальцев рук.

Вскоре злоумышленников нашли и задержали. Ими оказалась семейная пара: неработающий, ранее судимый за кражу и грабеж 22-летний молодой человек и 26-летняя женщина.

- Пара действовала по предварительному сговору. Квартиру они выбрали, зная, что ее хозяин находится на длительном лечении в Мурманске. Оказавшись внутри, северяне забрали все вещи, показавшиеся им наиболее ценными. Позже они продали похищенное, деньги потратили, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит до 6 лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.

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