В Мурманске прокуратура выявила массу нарушений в работе УК "Заполярная Цитадель"

Приняты меры к устранению выявленных нарушений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мурманска выявила нарушения в работе ООО «УК Заполярная Цитадель». Управляющая компания не следила за состоянием дома № 14/1 на улице Свердлова, из-за чего у жильцов возникли проблемы.

- В подвале дома наблюдалось скопление воды, наличие крупного и мелкого мусора. Содержание подвального помещения в сухости и надлежащем санитарном состоянии управляющей компанией не обеспечено. При опросе жильцов установлено, что в жилые помещения через вентиляцию и плинтуса проникают крысы и мыши, - сообщили в прокуратуре региона.

При этом сведений о проводимой дератизации и дезинфекции в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях, чердаках управляющая компания не представила.

Для устранения нарушений прокуратура округа в адрес УК внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, один человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению выявленных нарушений.

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