В Оленегорске случился пожар в деревянном доме

Возгорании тушили 6 человек личного состава. Фото: vk.com/murman01

Утром 4 августа в Оленегорске вспыхнул одноэтажный деревянный дом на Мончегорском шоссе, 61. На место происшествия оперативно отправился дежурный караул пожарной части.

- Спустя 15 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, а еще через полчаса пожар ликвидирован полностью. Огонь частично повредил мебель и предметы домашнего обихода. Закопчены стены и потолок. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Возгорании тушили 6 человек личного состава, задействованы 2 пожарные автоцистерны.

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