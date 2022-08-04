В Мурманской области идет прием заявлений на предоставление пособия для первоклассника

В этом году оно составляет 4,9 тысячи рублей на одного ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области продолжается прием заявлений о предоставлении единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. В этом году оно составляет 4,9 тысячи рублей на одного ребенка.

- Выплата пособия производится одному из родителей на каждого проживающего с ним ребенка, идущего в первый класс. Право на пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Мурманской области. Многодетным семьям выплата предоставляется независимо от уровня дохода, - сообщили в министерстве труда и соцразвития региона.

Обратиться за пособием можно через МФЦ, Единый портал государственных и муниципальных услуг или с помощью почтового отправления. Срок подачи заявлений – до 1 ноября 2022 года.

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