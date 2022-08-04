Губернатор Мурманской области отправился в ДНР

Также Андрей Чибис увидится с участниками СВО из Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и делегация из региона отправились в Донецкую народную республику.

- Глава региона встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко, чтобы обсудить с ними участие Заполярья в восстановлении мирной жизни на Донбассе, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Также Андрей Чибис увидится с участниками СВО из Мурманской области.

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