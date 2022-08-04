С начала лета в Мурманской области произошло 22 ДТП с мотоциклистами

В УГИБДД УМВД России по Мурманской области рассказали о ДТП с участием мотоциклистов, количество которых увеличивается летом. Фото: Александр БОЙКО

В УГИБДД УМВД России по Мурманской области рассказали о ДТП с участием мотоциклистов, количество которых увеличивается летом.

Так, с начала летнего сезона в регионе произошло 22 аварии с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов, в которых 1 человек погиб и 23 получили ранения различной степени тяжести.

Для снижения количества и тяжести последствий ДТП на дорогах Мурманской области, повышения безопасности дорожного движения, с 4 по 11 августа Госавтоинспекция региона проводит оперативно-профилактической мероприятие «Внимание, мотоцикл!»

Водителей мототранспорта призывают соблюдать правила дорожной безопасности и не рисковать своей жизнью. Использование качественного защитного мотошлема и экипировки в случае ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%.

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