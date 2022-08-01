Пенсионерка из Мурманска перевела почти полмиллиона рублей мошенникам на «лечение» дочери

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фото: Антон ЗАБИРОВ

480 тысяч рублей лишилась мурманчанка, пообщавшись с мошенниками.

79-летняя жительница Мурманска пришла в полицию и рассказала, что стала жертвой преступления. Пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный и сказал, что ее дочь попала в аварию. Теперь необходима срочная операция.

– Пугая женщину тем, что состояние дочери ухудшается, собеседник настаивал на срочной передаче денег. Следуя указаниям злоумышленников, женщина сняла 480 тысяч рублей со счета и передала их неустановленному лицу, выполнившему роль курьера. Лишь потом она догадалась связаться с дочерью и поняла, что стала жертвой обмана, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru