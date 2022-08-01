В Апатитах из пожара в квартире с серьезными ожогами госпитализировали женщину

В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Фото: vk.com/murman01

31 июля, в Апатитах произошел пожар на улице Гайдара, 2. Вспыхнула двухкомнатная квартира на втором этаже.

- Из-за пожара повреждена внутренняя обстановка и вещи домашнего обихода в коридоре, в комнате и на кухне на общей площади 20 квадратных метров. На лестничной площадке поврежден телевизионный щит и электрический кабель. Огнем повреждены две входные двери. Закопчены стены и потолки в квартире и на лестничных площадках, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пострадала хозяйка квартиры, ее с ожогами разной степени тяжести на "скорой" увезли в медучреждение.

Также с помощью спасательного устройства спасли двух человек, эвакуировано шесть.

В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются.

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