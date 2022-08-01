Прямую трансляцию с празднования Дня ВМФ в Североморске посмотрели 75 тысяч человек

Свыше 2,5 тысяч военнослужащих и 30 кораблей участвовали в параде и военно-спортивных играх. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 июля в Североморске отметили День Военно-морского флота. Губернатор Андрей Чибис рассказал об итогах праздника.

- Свыше 2,5 тысяч военнослужащих и 30 кораблей участвовали в параде и военно-спортивных играх. Всего праздник посетили не менее 4,5 тысяч человек. А количество тех, кто посмотрел прямую трансляцию - более 75 тысяч человек, - сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним: командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области поздравили северян с Днем ВМФ.

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