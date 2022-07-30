В Мурманске вместе с гаражом сгорела машина

Около 11 вечера 29 июля в Мурманске случился пожар в автогородке № 180/1. Фото: vk.com/murman01

Около 11 вечера 29 июля в Мурманске случился пожар в автогородке № 180/1, расположенном на Североморском шоссе. Здесь загорелся каменный гараж с машиной. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

– Уже в 23.04 пожар был локализован, а в 23.46 ликвидирован полностью. В результате в гараже № 43 обгорела внутренняя обшивка на площади 15 кв.м и разобрана кровля на площади 5 кв.м. Из гаража эвакуировали автомобиль KIA Carnival, салон которого успел полностью выгореть. Из-за воздействия высокой температуры в автомобиле нарушено остекление и повреждено лако-красочное покрытие, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Всего на пожаре работали 14 специалистов. Они также проверили соседние гаражи и эвакуировали из одного ВАЗ-2112.

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