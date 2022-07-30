Самая дорогая квартира в Мурманске стоит 34,6 миллиона рублей

Дом №32 корпус 1 на улице Капитана Буркова в Мурманске считается одним из самых элитных в городе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дом №32 корпус 1 на улице Капитана Буркова в Мурманске считается одним из самых элитных в городе. Квадратные метры здесь всегда стоили недешево, и не удивительно, что именно здесь находится самая дорогая квартира облцентра.

Согласно сайту бесплатных объявление, стоит она 34,6 миллиона рублей, площадь – почти 165 «квадратов». Дороговизну жилплощади продавец объясняет, в том числе, дизайнерским ремонтом, местом в подземном паркинге, продажей вместе с мебелью и техникой.

Напомним: самая дешевая квартира в Мурманске стоит почти в 35 раз меньше.

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