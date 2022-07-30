В Мурманске благоустраивают зону отдыха у озера Среднее

Жители Восточного микрорайона города по итогу получат комфортную и эстетичную зону отдыха. Фото: vk.com/morar_51

В Мурманске кипит работа над зеленой зоной отдыха у озера Среднее. Напомним: там появится просторная набережная на площади 4 тысячи квадратных метров.

- Работы по вертикальной планировке территории, выемке грунта и устройству свай для набережной уже на финальной стадии, - рассказал в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.

Жители Восточного микрорайона города по итогу получат комфортную и эстетичную зону отдыха – с набережной, качественным освещением, удобными дорожками, детским игровым комплексом.

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