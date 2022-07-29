Педагоги из Мурманска могут стать участниками шоу на федеральном канале

Северянка уже прошла отборочный тест и набрала максимальные 100 баллов. Фото: Правительство Мурманской области

Пять педагогов из Мурманска подали заявки на участие в проекте «Классная тема». Его проводит Минпросвещения РФ совместно с телеканалом «Россия-1».

Главный приз – авторская программа на федеральном канале. Семеро педагогов-лидеров открытого голосования выступят в финале шоу на телеканале «Россия 1», где проведут зрелищный урок по своему предмету.

В числе участников от Мурманской области преподаватель истории и обществознания из Кандалакши Екатерина Решетова.

– Для меня участие в этом проекте – уникальная возможность познакомиться «вживую» с телевидением, приоткрыть удивительную дверь в мир журналистики, попробовать себя в новой роли. А еще, конечно, поделиться опытом с коллегами, перенять их опыт. Ведь профессия учитель – самая важная и нужная на Земле, – призналась Екатерина Решетова.

Северянка уже прошла отборочный тест и набрала максимальные 100 баллов. Сейчас она готовит видеовизитку о себе.

Подать заявку на участие педагоги региона могут до 10 августа через мини-приложение «Классная тема».

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