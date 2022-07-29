Жительница Кировска пыталась вынести из мурманского гипермаркета 37 пар носков

Жительницу Кировска задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В гипермаркете Мурманска, что находится в Октябрьском округе города, задержали посетительницу. Женщина пыталась украсть товары из отдела с одеждой - там она спрятала в сумку 37 пар носков.

- Северянка собиралась покинуть магазин, не заплатив за товар. На выход ее остановили работники службы контроля, которые вызвали экипаж вневедомственной охраны. Ущерб магазину мог составить 3 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Жительницу Кировска задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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