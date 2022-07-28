У областной психиатрической больницы в Апатитах установили новую детскую площадку

Новую детскую площадку оборудовали для Мурманской областной психиатрической больницы, что находится в Апатитах. Фото: правительство Мурманской области

Новую детскую площадку оборудовали для Мурманской областной психиатрической больницы, что находится в Апатитах. Это стационарное медучреждение - единственное в регионе, оказывающее специализированную помощь как взрослым, так и детям.

На территории медучреждения был детский городок, но он был построен в советские годы и со временем пришел в негодность. Из-за этого юные пациенты не могли полноценно развлекаться на открытом воздухе.

– Усилиями минздрава Мурманской области и при поддержке губернатора Андрея Чибиса на территории больницы реализована и введена в эксплуатацию современная детская площадка с самым необходимым оборудованием для прогулок юных северян, – рассказал главврач Мурманской областной психиатрической больницы Александр Рева.

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