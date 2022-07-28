Ушла из жизни актриса драмтеатра Северного флота Раиса Малеваная

"КП"-Мурманск" соболезнует родным и близким актрисы. Фото: vk.com/dramteatrsf

Скончалась актриса драматического театра Северного флота Раиса Николаевна Малеваная. Артистки, которую любили многие заполярные зрители, не стало на 66-м году жизни.

Профессию актрисы она осваивала в Иркутске, а в середине 80-х вместе с супругом, известным в Мурманске режиссером Исааком Дубовым, приехала на Север.

- На счету Раисы Малеваной более 70 ролей в спектаклях флотского театра. Все сыгранные ей героини отзывались в сердцах мурманчан, они были знакомы и близки зрителю. Ее любили за красоту, изящество, талант и безупречное исполнительское мастерство, - сообщили в театре Северного флота.

"КП"-Мурманск" соболезнует родным и близким актрисы.

Напомним: в Мурманской области ушел из жизни краевед и ветеран спорта Вадим Сурядов.

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