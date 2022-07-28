Житель Кировска выплатил 268 тысяч долга ради отдыха за границей

Желание уехать за границу подтолкнуло жителя Кировска погасить долги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Желание уехать за границу подтолкнуло жителя Кировска погасить долги.

По решению суда северянин должен был выплатить местной жительнице компенсацию в 268 тысяч рублей, однако он не спешил это делать. Предупреждение судебных приставов о последствиях его бездействия не заставили мужчину передумать. А уважительной причины, по которой погасить долг вовремя не получилось, он представить не смог.

– В отношении мужчины было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд за пределы России. Вскоре должник обратился в отделение судебных приставов по вопросу отмены запрета на выезд из страны, так как купил путевку на отдых за границей, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Осознав, что отдых за границей может накрыться медным тазом, северянин полностью погасил задолженность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31