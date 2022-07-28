В Полярных Зорях управляющая компания три года не заделывала в доме протекающие межпанельные швы

Не согласившись с таким постановлением, директор УК Полярные Зори обжаловал его в вышестоящий суд, однако решение оставили без изменения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Полярных Зорях прокуратура привлекла к ответственности управляющую компанию "Полярные Зори", которая плохо следила за содержанием общедомового имущества.

С 2019 года местная жительница постоянно обращалась в УК, чтобы там предприняли меры, так как ее квартиру заливает во время дождя через межпанельные швы. Однако, "управляшка" межпанельные швы так и не заделала, чем нарушила право на безопасные и благоприятные условия проживания человека.

- В 2022 году директору УК внесли прокурорское представление, после чего нарушения закона были устранены. Также юрлицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 125 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Не согласившись с таким постановлением, директор УК Полярные Зори обжаловал его в вышестоящий суд, однако решение оставили без изменения.

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