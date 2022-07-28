Прокуратура подала иск в суд на Мурманский океанариум из-за отсутствия лицензии

Прокуратура Мурманской области подала иск в суд на Мурманский океанариум. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мурманской области подала иск в суд на Мурманский океанариум.

В ведомстве отметили, что океанариум не исполнил требования законодательства о надлежащем содержании и уходе за животными, в связи с чем организация не получила лицензию на содержание и использование животных в океанариуме. С 1 января этого года работать без такой лицензии нельзя.

- Ранее прокуратура Ленинского административного округа Мурманска по данному факту в адрес руководителя юрлица внесла представление об устранении нарушений закона, однако условия содержания животных не изменены, - сообщили в ведомстве.

Для исполнения требований законодательства в суд направлено исковое заявление.

Напомним: животных из Мурманского океанариума собираются перевести в Москву в сентябре, пока у нас будет строиться новое здание для ластоногих. В природоохранной прокуратуре считают, что перевозка тюленей может закончиться для них летальным исходом.

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