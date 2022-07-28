На автоподъезде к Североморску в ДТП погиб мотоциклист

Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Фото: vk.com/murmansk_dtp

27 июля в районе озера Чайка произошло смертельное ДТП. Поездка стала роковой и последней для мотоциклиста.

- По предварительной информации, в 23.30 на автоподъезде к Североморску в районе 9 километра водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны севера в сторону юга, не справился с управлением и наехал на препятствие в виде металлического ограждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

Напомним: в Мурманской области столкнулись Isuzu, Renault и УАЗ, пострадали два человека. Авария произошла на трассе Р-21 "Кола".

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