Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/mchs_murmansk

27 июля в Мурманске случился пожар на рыболовном судне, стоящем у причала. В 20.53 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

- На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 17 человек личного состава, 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним: в Молочном из горящего дома спасли двух человек и собаку со щенками. Пожар случился на улице Торговой.

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