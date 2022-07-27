В Заозерске сносят ветхий аварийный дом

26 июля аварийный и давно расселенный дом начали сносить спецтехникой. Фото: vk.com/zaozadm

В Заозерске в рамках программы реновации ЗАТО приступили к сносу ветхого аварийного жилья. Первым в списке на демонтаж оказался дом № 3 на улице Ленинского Комсомола.

- 26 июля аварийный и давно расселенный дом начали сносить спецтехникой. После сноса участок будет зачищен. В дальнейших планах значится его благоустройство, - сообщили в администрации Заозерска.

В мэрии уточнили, что на этом участке планируется строительство торгового центра. Там смогут расположиться частные предприниматели, которые сейчас занимают площади первых этажей в незаселенных домах.

Напомним: в Мурманской области на снос ветхих домов потратят 129 миллионов рублей. Уже заключены контракты на демонтаж 25 зданий.

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