В Мурманской области в ДТП с самокатами пострадали двое детей и один взрослый

Сотрудники Госавтоинспекции региона просят любителей электросамокатов быть осторожнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники Госавтоинспекции региона просят любителей электросамокатов быть осторожнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

За последнее время в Мурманской области произошло три ДТП с участием пешеходов, использующих самокаты. В авариях пострадали двое детей и один взрослый человек.

- Общие правила универсальны — управлять самокатом нужно двумя руками, нельзя ездить вдвоем и кататься в состоянии опьянения. Нужно соблюдать безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, - отметили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске ищут очевидцев серьезного ДТП с самосвалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31