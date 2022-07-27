В Мурманской области в ДТП с самокатами пострадали двое детей и один взрослый

Сотрудники Госавтоинспекции региона просят любителей электросамокатов быть осторожнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сотрудники Госавтоинспекции региона просят любителей электросамокатов быть осторожнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
За последнее время в Мурманской области произошло три ДТП с участием пешеходов, использующих самокаты. В авариях пострадали двое детей и один взрослый человек.
- Общие правила универсальны — управлять самокатом нужно двумя руками, нельзя ездить вдвоем и кататься в состоянии опьянения. Нужно соблюдать безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, - отметили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Напомним: в Мурманске ищут очевидцев серьезного ДТП с самосвалом.
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