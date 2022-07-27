Специалисты назвали самые высокооплачиваемые предложения по работе в Мурманске

В рейтинг также вошли вакансии врача-офтальмолога и директора магазина с зарплатами от 80 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аналитики сервиса SuperJob рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами в Мурманске, который работодатели предлагают в июле.

Так, больше всего готовы платить программисту «1С». Работодатели ищут сотрудника со знаниями принципов ведения бухгалтерского, налогового учета в торговой организации и на производстве и навыками администрирования баз данных. Зарплата - от 140 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия руководителя отдела строительного контроля с зарплатой от 135 тысяч рублей. Необходимо высшее строительное образование и опыт работы от пяти лет. Работодатель предоставляет жилье.

Тройку высокооплачиваемых вакансий замыкает горный инженер-маркшейдер. Ему готовы платить 100 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт работы по специальности и высшее образование.

В рейтинг также вошли вакансии врача-офтальмолога и директора магазина с зарплатами от 80 тысяч рублей.

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