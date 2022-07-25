В Мурманской области за неделю от укусов клещей пострадали 24 человека

Отмечается, что обращаемость в медицинские организации области по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области продолжают фиксировать случаи присасывания клещей к северянам.

- По состоянию на 18 июля, в медицинские организации региона по поводу укусов клещами обратились 24 пострадавших. Все жители вернулись из отпуска, укусы случились в других краях - на территории Карелии, Крыма, Чувашии, Краснодарского и Пермского краев, Брянской, Вологодской, Московской, Тамбовской, Тверской, Свердловской областей, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что обращаемость в медицинские организации области по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Специалисты исследовали 6 кровососущих, снятых с обратившихся людей. У всех клещей антиген клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.

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