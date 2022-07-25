В Мурманской области ожидается порывистый ветер и потепление до +25

28 июля сохранится теплая погода, однако днем на северо-западе области температура воздуха может понизиться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие дни в Мурманской области будет дождливо, но тепло. С 26 по 28 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Скандинавией.

- В регионе ожидается временами дождь, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем 26 июля +17+22 градуса, 27 июля +20+25 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

28 июля сохранится теплая погода, однако днем на северо-западе области температура воздуха может понизиться.

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