В Мурманской области ожидается порывистый ветер и потепление до +25

28 июля сохранится теплая погода, однако днем на северо-западе области температура воздуха может понизиться.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В ближайшие дни в Мурманской области будет дождливо, но тепло. С 26 по 28 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Скандинавией.
- В регионе ожидается временами дождь, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем 26 июля +17+22 градуса, 27 июля +20+25 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
28 июля сохранится теплая погода, однако днем на северо-западе области температура воздуха может понизиться.
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