В Мурманске жителю Астраханской области, сбившему мотоциклистку, вынесли приговор

Суд назначил автомобилисту окончательное наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманске осудили 41-летнего жителя Астраханской области. Он обвиняется по части 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", а также в совершении двух краж, то есть по части 1 статьи 158 УК РФ.

- Вечером 25 мая 2020 года мужчина, управляя автомобилем Skoda, двигаясь по улице Шабалина, выехав на встречную полосу, не уступив дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу. После вынужденного экстренного торможения девушка-водитель мотоцикла упала на землю, из-за чего получила тяжкие травмы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

С места совершения ДТП мужчина скрылся. Кроме того, оказалось, что ранее злоумышленник совершил две кражи.

Суд назначил автомобилисту окончательное наказание в виде лишения свободы на 4,5 года в исправительной колонии строгого режима и лишением водительских прав на 2,5 года.

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