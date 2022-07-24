В Мончегорске появится стела «Город трудовой доблести»

Один депутат был «против» установки, один воздержался от решения, остальные – «за». Фото: администрация Мончегорска

На последнем заседании совета депутатов Мончегорска народные избранники рассмотрели ряд вопросов, в том числе установку в городе мемориального комплекса «Город трудовой доблести».

По этому вопросу один депутат был «против», один воздержался от решения, остальные – «за».

- Таким образом, совет города принял решение установить стелу «Мончегорск - город трудовой доблести» на улице Стахановская (аллея имени И.Г. Ермакова), со стороны улицы Комсомольской. Большинство депутатов поддержали горожан, 2/3 которых ранее на публичных слушаниях проголосовали за данное место, - сообщили в администрации Мончегорска.

Напомним: в 2022 году в Мурманске украсят художественной подсветкой 45 зданий. Также на 40 домах появятся муралы.

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