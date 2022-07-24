Житель Мурманска потерял 81 тысячу рублей на покупке моторной лодке в Интернете

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фото: Артем КИЛЬКИН

35-летний мурманчанин потерял 81 тысячу рублей, наткнувшись на мошенников в Интернете.

Мужчина рассказал полицейским, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже моторной лодки по выгодной для него цене. По требованию продавца он перешел по присланной ему ссылке и ввел реквизиты своей карты. Однако после списания денег с абонентом больше связаться не удалось, а покупку северянин так и не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

- Сотрудникам полиции мурманчанин сообщил, что о подобных видах мошенничеств знал. Перечисленные им средства ушли на номер счета, зарегистрированного в Самарской области, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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