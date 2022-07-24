В Ледовом озере Мурманска поселились ондатры

Хвостатые питаются прибрежными и водными растениями. Фото: скрин видео

В Ледовом озере Мурманска можно увидеть и покормить не только уточек да чаек, но и ондатр! Этого зверька, плавающего в водоеме в поисках съестного, северяне сняли на видео.

По словам северян, ондатры живут в Ледовом озере уже несколько лет.

- Там несколько семей обитает, с левой и с правой сторон, если смотреть с набережной. Наверняка есть и еще! - пишет Марина Доценко в паблике "Погода в Мурманске".

Хвостатые питаются прибрежными и водными растениями, также едят сельскохозяйственные культуры и рыбу.

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