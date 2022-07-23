В администрации Мурманска прокомментировали ситуацию с раскопанными могилами на кладбище

Предположительно, работы по подсыпке могил на секторе №13 завершат до 15 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В администрации Мурманска прокомментировали ситуацию с перекопанными могилами на мурмашинском кладбище. Напомним: ранее случившееся сняли на видео, люди обеспокоены.

Как сообщили в комитете по развитию городского хозяйства, на видео показан участок, где места захоронения людей, у которых нет родственников, приводят в порядок.

- Ежегодно в течение лета Дирекция городского кладбища производит подсыпку, установку опалубок на могилах граждан, захороненных за счет государства. Часть захоронений уже облагорожена, разложены опалубки, подвезен песок для дальнейшей работы по подсыпке, - объяснили в мэрии.

Предположительно, работы по подсыпке могил на секторе №13 завершат до 15 августа.

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