В администрации Мурманска прокомментировали ситуацию с раскопанными могилами на кладбище

Предположительно, работы по подсыпке могил на секторе №13 завершат до 15 августа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В администрации Мурманска прокомментировали ситуацию с перекопанными могилами на мурмашинском кладбище. Напомним: ранее случившееся сняли на видео, люди обеспокоены.
Как сообщили в комитете по развитию городского хозяйства, на видео показан участок, где места захоронения людей, у которых нет родственников, приводят в порядок.
- Ежегодно в течение лета Дирекция городского кладбища производит подсыпку, установку опалубок на могилах граждан, захороненных за счет государства. Часть захоронений уже облагорожена, разложены опалубки, подвезен песок для дальнейшей работы по подсыпке, - объяснили в мэрии.
Предположительно, работы по подсыпке могил на секторе №13 завершат до 15 августа.
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