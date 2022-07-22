В Мурманской области с начала года утонули 9 человек

По данным ГУ МЧС по Мурманской области, с начала 2022 года на водоемах региона произошло 8 происшествий, причем 6 - с начала лета. Фото: Иван МАКЕЕВ

21 июля в реке Ниве в Кандалакшском районе при сплаве на байдарке утонул 12-летний подросток из Санкт-Петербурга.

По данным ГУ МЧС по Мурманской области, с начала 2022 года на водоемах региона произошло 8 происшествий, причем 6 - с начала лета.

– Всего погибли 9 человек, из них 2 при аварии с маломерным судном. За аналогичный период прошлого года на водоемах погибло также 9 человек, - уточнили «КП»-Мурманск» в ведомстве.

Напомним: в начале июля тело утонувшего мужчины нашли у озера Комсомольское в Мончегорске.

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