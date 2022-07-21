В Мурманске троллейбусы №6 и №10 и автобус №10 изменят расписание движения

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте предприятия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с 27 июля изменит расписание общественный транспорт. В частности, новый график вводится на троллейбусных маршрутах № 6 и №10 и автобусном маршруте №10А.

- Летом в экспериментальном режиме в автобусе №10А продлеваются рейсы от остановки «ул. Героев Рыбачьего» до «завод Севморпуть», которые ранее выполнялись до «ул. Хлобыстова», - сообщили в АО "Электротранспорт".

В будни автобус будет отходить от остановки «ул. Героев Рыбачьего» в 18.23, 19.28, 00.51, а в субботу - в 00.52.

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте предприятия.

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