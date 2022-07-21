В Кольском районе пропал 22-летний рыбак

С собой у рыбака была красно-зеленая плетеная корзина. Фото: vk.com/la_murmansk

В Кольском районе ищут 22-летнего Дмитрия Гедеша. Молодой человек пропал у железнодорожной станции Моккет в Кольском районе, когда отправился на рыбалку.

Местонахождение северянина не известно с 20 июля. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 179 сантиметров, спортивного телосложения, волосы русые вьющиеся, глаза серые.

Был одет в камуфляжную футболку, штаны и черные кроссовки. С собой у рыбака была красно-зеленая плетеная корзина.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия, просят обратиться на "горячую линию" ПСО "Лиза Алерт" 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru