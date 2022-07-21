Жительница Мончегорска выплатит компенсацию морального вреда за избиение инвалида

Жительница Мончегорска выплатит компенсацию за нанесенные побои женщине-инвалиду. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мончегорска выплатит компенсацию за нанесенные побои женщине-инвалиду. Инцидент произошел в доме по проспекту Ленина в Мончегорске.

Так, из-за возникших неприязненных отношений северянка умышленно ударила женщину рукой по голове. Последняя упала на пол, после чего нападавшая еще не меньше двух раз ударила инвалида ногами по телу.

– Факт был задокументирован. Составлен акт об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). В мае мировой судья Мончегорского судебного района рассмотрел материалы и признал жительницу Мончегорска виновной, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокуратура Мончегорска направила иск в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда и выплатить пострадавшей 70 тысяч рублей.

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