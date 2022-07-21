Под Апатитами столкнулись Renault и Ford, пострадал один человек

В аварии пострадал водитель Renault, которого доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 20 июля в районе Апатитов произошло серьезное ДТП. Столкнулись две иномарки.

- Водитель автомобиля Renault Logan при движении в сторону автодороги Р-21 "Кола" поворачивал на перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Ford, который ехал со встречного направления в сторону Апатитов, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД Мурманской области.

В аварии пострадал водитель Renault, которого доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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