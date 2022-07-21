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Общество21 июля 2022 11:02

Прокуратура Мончегорска провела проверку из-за отказа медиков довезти ветерана из больницы домой

Женщина работала в тылу в период Великой Отечественной войны
Татьяна ЖДАНОВА
Прокуратура Мончегорска провела проверку после появившейся информации об отказе медиков доставить ветерана из больницы домой.

Прокуратура Мончегорска провела проверку после появившейся информации об отказе медиков доставить ветерана из больницы домой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мончегорска провела проверку после появившейся информации об отказе медиков доставить ветерана из больницы домой.

– В приемный покой Мончегорской ЦРБ бригада скорой помощи доставила 100-летнюю жительницу Мончегорска. Женщина относится к категории лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны. После обследования старший врач станции "скорой" отказал пациентке в перевозке из приемного покоя домой, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокуроры усмотрели нарушение закона о ветеранах. В адрес главного врача Мончегорской ЦРБ внесено представление об устранении нарушений законодательства. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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