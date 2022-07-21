Прокуратура Мончегорска провела проверку из-за отказа медиков довезти ветерана из больницы домой

Прокуратура Мончегорска провела проверку после появившейся информации об отказе медиков доставить ветерана из больницы домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мончегорска провела проверку после появившейся информации об отказе медиков доставить ветерана из больницы домой.

– В приемный покой Мончегорской ЦРБ бригада скорой помощи доставила 100-летнюю жительницу Мончегорска. Женщина относится к категории лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны. После обследования старший врач станции "скорой" отказал пациентке в перевозке из приемного покоя домой, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокуроры усмотрели нарушение закона о ветеранах. В адрес главного врача Мончегорской ЦРБ внесено представление об устранении нарушений законодательства. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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