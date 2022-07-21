На фестивале "Териберка" из часовни украли иконы

Какой либо материальной и исторической ценности иконы не имеют.

Во время арктического фестиваля "Териберка", который на минувших выходных прошел в одноименном селе, произошел неприятный инцидент. Так, из местной часовни украли иконы.

- База «Териберский берег». Никогда за время существования часовни такого не было, она открыта для всех. И вот вдруг. Два парня и девушка унесли. Пусть хотя бы им стыдно станет. Какой либо материальной и исторической ценности иконы не имеют, выгоды в этом не найти, - написали в группе "Моя Териберка".

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данному факту полиция проводит проверку.

Напомним: в Мурманске у рисовавшего мурал художника из Казани украли экшн-камеру. Мужчина просит вернуть ценный гаджет.

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