В Мурманской области перед судом предстанет серийный вор

В Мурманской области будут судить мужчину, совершившего 20 краж из магазинов в разных городах региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области будут судить мужчину, совершившего 20 краж из магазинов в разных городах региона.

Ранее не судимого 36-летнего северянина обвиняют по статье 158 УК РФ – «Кража» и статье 158.1 УК РФ – «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Так, с декабря 2021 года по май 2022 года мужчина воровал из разных магазинов в Мурманске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярном и Снежногорске. Общая сумма ущерба для торговых точек составила 127 тысяч рублей.

– Северянин приходил в магазин под видом покупателя. Он складывал в тележку продукты питания и алкоголь, после чего перекладывал товар в пакеты и выходил, не оплачивая их, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Преступления были раскрыты сотрудниками полиции. Доказательством по делу стали записи с камер видеонаблюдения в магазинах и показания свидетелей и потерпевших.

До суда северянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время суд рассмотрит материалы дела по существу.

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