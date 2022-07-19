Двое братьев из Кандалакши избили прохожих ради пары бутылок пива и закуски

Приговор суда в законную силу еще не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли обвинительный приговор двух братьям из Кандалакши. Молодые люди, возрастом 21 и 17 лет, совершили грабеж с применением насилия (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

- Ночью 29 сентября 2021 года на улице Пронина в Кандалакше братья увидели мужчин, у которых при себе был пакет с несколькими бутылками пива и закуской. Злоумышленники подошли к ним и несколько раз ударили их лицу и телу, а затем открыто похитили пакет с продуктами на 609 рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Молодые люди вину признали полностью. Совершеннолетнему кандалакшанину, с учетом непогашенной у него судимости за ранее совершенные преступления, назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его несовершеннолетнего брата приговорили к лишению свободы на 1,5 года условно.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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