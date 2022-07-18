В Мурманске недалеко от железнодорожного вокзала нашли тело обезглавленного мужчины

В Мурманске неподалеку от железнодорожного вокзала нашли тело обезглавленного мужчины. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске неподалеку от железнодорожного вокзала нашли тело обезглавленного мужчины. Погибший лежал на путях. Фотографию со случившимся разместили в паблике "Мурманск" (18+).

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного управления СКР по Мурманской области.

Напомним: в подвале жилого дома в Архангельске слесарь нашел скелет человека. Тело пролежало там не один год.

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