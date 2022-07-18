Гендиректор транспортной организации из Кандалакши совершил мошенничество почти на 3 миллиона рублей

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следком Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении гендиректора организации, которая занимается транспортным обслуживанием населения Кандалакши. Руководитель обвиняется по части 4 ст. 159 УК РФ, то есть в мошенничестве в особо крупном размере.

- По версии следствия, в 2020 году мужчина предоставил в администрацию Кандалакшского района заявления о предоставлении субсидии для возмещения затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг жителям Кандалакши, а также с понесенными убытками. Он также приложил пакет документов с ложными данными о расходах организации, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В том же году из бюджета муниципалитета гендиректор получил более 2,9 миллиона рублей. Преступную деятельность руководителя выявили во взаимодействии с сотрудниками ФСБ региона.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru