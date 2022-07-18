В Мурманской области на реновацию ЗАТО выделили 1,4 миллиарда рублей

В планах на этот год - отремонтировать еще 132 квартиры, провести 69 видов работ в 40 домах.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В 2022 году из бюджета Мурманской области выделили на программу реновации ЗАТО около 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.
- Мы реализуем второй этап проекта, чтобы повысить качество жизни почти 160 тысяч жителей региона. За минувший год мы провели 25 мероприятий на сумму более 800 миллионов рублей: капремонт 26 многоквартирных домов и пяти социальных учреждений, ремонт 419 квартир и 5 километров автодорог, – отметил глава региона.
В планах на этот год - отремонтировать еще 132 квартиры, провести 69 видов работ в 40 домах.
Губернатор также подчеркнул, что проект реновации ЗАТО поддержал Президент России, и эта практика будет распространена по всей стране.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru