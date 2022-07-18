В Мурманской области на реновацию ЗАТО выделили 1,4 миллиарда рублей

В планах на этот год - отремонтировать еще 132 квартиры, провести 69 видов работ в 40 домах. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2022 году из бюджета Мурманской области выделили на программу реновации ЗАТО около 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

- Мы реализуем второй этап проекта, чтобы повысить качество жизни почти 160 тысяч жителей региона. За минувший год мы провели 25 мероприятий на сумму более 800 миллионов рублей: капремонт 26 многоквартирных домов и пяти социальных учреждений, ремонт 419 квартир и 5 километров автодорог, – отметил глава региона.

В планах на этот год - отремонтировать еще 132 квартиры, провести 69 видов работ в 40 домах.

Губернатор также подчеркнул, что проект реновации ЗАТО поддержал Президент России, и эта практика будет распространена по всей стране.

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