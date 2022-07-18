В Кандалакше из-за пьяного водителя Mitsubishi произошло ДТП с пострадавшим

Авария произошла на перекрестке улиц Кировская аллея и Чкалова. Фото: t.me/murmansk_chp

17 июля в Кандалакше произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- В 17.50 на перекрестке улиц Кировская аллея и Чкалова 33-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, не предоставил преимущество в движении ВАЗу, двигающемуся по главной дороге, из-за чего столкнулся с ним, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП водитель ВАЗа получил серьезные травмы, его доставили в медучреждение Кандалакши.

Освидетельствование водителя Mitsubishi показало 0,53 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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